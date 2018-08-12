教堂淹水照樣結婚 菲律賓新人被讚「年度最佳婚禮」

菲國一對新人週六（11日）在淹水中的教堂舉行婚禮，還被網友譽為「年度最佳婚禮」（wedding of year）。（法新社）

2018-08-12 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓近日遭第14號颱風「魔羯」和西南氣流帶來的暴雨夾擊，首都馬尼拉和附近地區嚴重淹水，但這無礙於「喜事」進行，菲國一對新人週六（11日）就在淹水中的教堂舉行婚禮，還被網友譽為「年度最佳婚禮」（wedding of year）。

《法新社》報導，24歲的德洛斯·安吉利斯（Jobel Delos Angeles）週六與交往7年的男友在家鄉布拉干省（Bulacan）步入禮堂，「就算教堂淹沒或下雨，也沒有什麼可以阻止我。你只會結一次婚，那麼你會推遲嗎？我嫁給了我所愛的男人」。

在一個分享逾千次的臉書影片中，德洛斯·安吉利斯身穿白色禮服、頭戴白紗，滿臉笑容地在黃褐色的水中向前步行，一身正裝搭配夾腳拖的新郎牽著她走到祭壇前。

德洛斯·安吉利斯說，「我們長禮服濕透了，但我告訴自己，我就像走在紅毯上」；她和未婚夫沒有預料到天氣會這麼糟，但就算教堂淹水後，他們也從未考慮過要推遲或取消婚禮。她提到，這是一場雙重儀式，兩人5個月大的女兒也在當天受洗。

德洛斯·安吉利斯表示，沒有轎車願意載他們到教堂，「所以我只能乘船」，他們也沒想到會有那麼多人出席婚禮。報導稱，賓客們都赤腳舉著手機拍照。

新娘的阿姨包蒂斯塔（Teresa Bautista）拍攝下婚禮片段，並上傳到網路分享，吸引了大量網友關注，還大讚這場婚禮是「年度最佳婚禮」。

德洛斯·安吉利斯也說，她並不感到後悔，「這令人難忘，我也很高興」。