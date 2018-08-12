白宮前幕僚出書指控他是種族歧視者 川普嗆：「低等人！」

川普今天出席在紐澤西州貝德明斯特舉辦的活動上回應前白宮幕僚紐曼的新書爆料，嗆她是「低等人」。（法新社）

2018-08-12 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮前對外聯絡辦公室公關主任紐曼（Omarosa Manigault Newman）預計在本月14日發行新書《精神錯亂：川普白宮內幕》（Unhinged：An Insider’s Account of the Trump White House，暫譯）。她在書中爆料川普種族歧視情節嚴重，還形容他就像「沒人管的狗」，甚至心智開始衰退。對此，川普不客氣的回嗆紐曼是「低等人」（lowlife）。

根據外媒報導，身為非裔的紐曼當初在川普當選美國總統後，因多次捍衛川普的形象而獲聘成為白宮幕僚，但也因為這個機緣，讓她更近距離的一窺川普的真面目。她表示第一夫人梅蘭妮亞不在身邊時，川普根本就像隻「沒人管的狗」，還說他是個精神不穩定的偏執狂，「川普熱愛仇恨，批評與凌辱使他茁壯，混亂與慌忙使他歡愉」。紐曼聲稱，今年初辭職離開白宮時，川普陣營曾對她表示要給她一個月1萬5000元（約新台幣46萬4500元）的封口費，但她拒絕了。

紐曼著作的新書在本月14日出版，裡頭揭露川普平常不為人知的一面，而且還批評川普種族歧視嚴重。過去曾經參加川普實境秀節目《誰是接班人》的紐曼回憶，當時他就常在節目上脫口說出「N開頭字眼（歧視黑人為「黑鬼」）」；還曾聽過他用歧視字眼叫白宮顧問凱莉安（Kellyanne Conway）那擁有一半菲律賓血統的丈夫喬治（George Conway）；川普在前美國總統歐巴馬開始竄起時，就經常提起他，並且直言他非常討厭歐巴馬，但是卻沒有解釋過討厭的原因是什麼，但經過與川普的相處之後，紐曼認為川普之所以一開始就這麼討厭歐巴馬，「純粹只是因為他跟我一樣是黑人罷了」。

紐曼從一開始的支持，到後來出書批評，成為第一個出書指控川普的前白宮幕僚，她還失望的表示，「我多年來自認為很了解的人竟然真的是種族歧視者」。對此，白宮方面在本月10日表示這本書「充斥著謊言和不實指控」。而川普則表示他覺得自己被出賣，不爽回應：「低等！她只不過是一個低等人而已」。