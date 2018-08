白宮前幕僚出書指控他是種族歧視者 川普嗆：「低等人！」

2018-08-12 20:23

〔即時新聞/綜合報導〕美國白宮前對外聯絡辦公室公關主任紐曼(Omarosa Manigault Newman)預計在本月14日發行新書《精神錯亂:川普白宮內幕》(Unhinged:An Insider’s Account of the Trump White House,暫譯)。她在書中爆料川普種族歧視情節嚴重,還形容他就像「沒人管的狗」,甚至心智開始衰退。對此,川普不客氣的回嗆紐曼是「低等人」(lowlife)。

根據外媒報導,身為非裔的紐曼當初在川普當選美國總統後,因多次捍衛川普的形象而獲聘成為白宮幕僚,但也因為這個機緣,讓她更近距離的一窺川普的真面目。她表示第一夫人梅蘭妮亞不在身邊時,川普根本就像隻「沒人管的狗」,還說他是個精神不穩定的偏執狂,「川普熱愛仇恨,批評與凌辱使他茁壯,混亂與慌忙使他歡愉」。紐曼聲稱,今年初辭職離開白宮時,川普陣營曾對她表示要給她一個月1萬5000元(約新台幣46萬4500元)的封口費,但她拒絕了。

紐曼著作的新書在本月14日出版,裡頭揭露川普平常不為人知的一面,而且還批評川普種族歧視嚴重。過去曾經參加川普實境秀節目《誰是接班人》的紐曼回憶,當時他就常在節目上脫口說出「N開頭字眼(歧視黑人為「黑鬼」)」;還曾聽過他用歧視字眼叫白宮顧問凱莉安(Kellyanne Conway)那擁有一半菲律賓血統的丈夫喬治(George Conway);川普在前美國總統歐巴馬開始竄起時,就經常提起他,並且直言他非常討厭歐巴馬,但是卻沒有解釋過討厭的原因是什麼,但經過與川普的相處之後,紐曼認為川普之所以一開始就這麼討厭歐巴馬,「純粹只是因為他跟我一樣是黑人罷了」。

紐曼從一開始的支持,到後來出書批評,成為第一個出書指控川普的前白宮幕僚,她還失望的表示,「我多年來自認為很了解的人竟然真的是種族歧視者」。對此,白宮方面在本月10日表示這本書「充斥著謊言和不實指控」。而川普則表示他覺得自己被出賣,不爽回應:「低等!她只不過是一個低等人而已」。

Reporter: "Do you feel betrayed by Omarosa?"



President Trump: "Lowlife. She's a lowlife." pic.twitter.com/NOBA7nahO1