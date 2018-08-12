伊朗首波制裁生效後 美駐英大使：促英放棄核子協議

美國駐英大使強森，今日在英媒上撰文敦促英國放棄核子協議，加入制裁伊朗的行列。（路透資料照）

2018-08-12 18:44

〔即時新聞／外電報導〕美國駐英大使強森（Woody Johnson）今（12）日在英媒《每日電訊》上撰文，敦促英國放棄核子協議，加入制裁伊朗的行列。英國外交部則引述中東部門首長柏特觀點回應，指伊朗核協議是維護區域安全的重要一環。

美國總統川普今年5月不顧歐洲盟友反對，執意退出「伊朗核子協議」，並重啟制裁。英、法、德三國在美國退出核子協議後，致力於維持協議，降低制裁行動對伊朗經濟的影響。伊朗則痛批這是「美國單邊主義」。

美國駐英大使強森（Woody Johnson）今日在《每日電訊》上撰文，譴責伊朗資助「代理戰爭與惡意活動」，而非投資該國經濟。

強森以「瑕疵（flawed）」一詞，形容2015年的核子協議；並認為，伊朗必須做出確實且持續的改變，才能像正常國家一樣行事，美國正持續對伊朗施壓，「我們希望英國站在我們這邊。」

英國外交部則引述中東部門首長柏特（Alistair Burt）觀點回應強森，指伊朗核子協議是維護區域安全的重要一環，英國將持續與歐盟站在同一陣線，英國政府將持續嘗試保護英國企業，在與伊朗貿易時，免受美國制裁威脅；並強調，英國仍然願意與美國就如何解決對伊朗的擔憂進行談判。