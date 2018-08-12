向太陽前進！ NASA探測器「帕克號」順利升空

「帕克太陽探測器」在台灣時間今日下午3點31分發射。（圖片取自NASA推特）

2018-08-12 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe），終於在台灣時間今日下午3點31分，於佛羅里達州卡納維爾角空軍基地發射，展開至少7年的「接觸太陽」任務。

帕克號由NASA與約翰霍普金斯大學應用物理實驗室共同打造，耗資15億美元（約新台幣460億元），旨在探索人類既熟悉又陌生的恆星「太陽」。帕克號原先要在昨日同一時間發射，但在發射前1分55秒突然出現技術故障，發射程序被迫終止，NASA事後解釋為氣態氦壓力警報器發出警示，因此停止發射。

帕克號屆時將飛入日冕（Corona），行至距離太陽表面約616萬公里處，乍聽之下離太陽還有一大段距離，但若成功，將是人類史上最接近太陽的一次，打破1976年發射的「太陽神2號」4300萬公里紀錄。

要與太陽接觸，首要之務便是應對極端高溫，在最接近太陽的一刻，帕克號將面臨攝氏1377度的高溫，但在防火材料的保護下，能夠讓帕克號的儀器維持在常溫；任務另一困難之處，在於帕克號是否有辦法脫離每小時10萬7500公里的公轉速度往太陽前進，因此，在成功踏出第一步後，帕克號將前往金星，借助金星的引力進行7次加速來接近太陽。

「帕克太陽探測器」發射畫面