向太陽前進！ NASA探測器「帕克號」順利升空

2018-08-12 15:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空總署(NASA)「帕克太陽探測器」(Parker Solar Probe),終於在台灣時間今日下午3點31分,於佛羅里達州卡納維爾角空軍基地發射,展開至少7年的「接觸太陽」任務。

帕克號由NASA與約翰霍普金斯大學應用物理實驗室共同打造,耗資15億美元(約新台幣460億元),旨在探索人類既熟悉又陌生的恆星「太陽」。帕克號原先要在昨日同一時間發射,但在發射前1分55秒突然出現技術故障,發射程序被迫終止,NASA事後解釋為氣態氦壓力警報器發出警示,因此停止發射。

帕克號屆時將飛入日冕(Corona),行至距離太陽表面約616萬公里處,乍聽之下離太陽還有一大段距離,但若成功,將是人類史上最接近太陽的一次,打破1976年發射的「太陽神2號」4300萬公里紀錄。

要與太陽接觸,首要之務便是應對極端高溫,在最接近太陽的一刻,帕克號將面臨攝氏1377度的高溫,但在防火材料的保護下,能夠讓帕克號的儀器維持在常溫;任務另一困難之處,在於帕克號是否有辦法脫離每小時10萬7500公里的公轉速度往太陽前進,因此,在成功踏出第一步後,帕克號將前往金星,借助金星的引力進行7次加速來接近太陽。

