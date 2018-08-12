英國曼徹斯特爆發大規模槍擊 10人送醫治療

2018-08-12 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特當地時間今（12日）凌晨2時30分許（台灣時間上午9時30分），突然爆出大規模槍擊案，10人受到輕重傷不等的傷勢，目前已送醫治療。

據《BBC》報導，警方透露發生槍擊的地區，在幾小時前才剛舉辦過加勒比狂歡節，傷者可能是參加節慶後還留在原地的民眾，當中大多數應該沒有生命危險。

警探杜莉（Debbie Dooley）指出，警方目前正在確認槍擊案發生的確切地點，並釐清槍手身分，未來幾天內會在附近地區加強巡邏。