國中就下海！嫩妹直播主爆劈腿「乾爹們」 不雅照外流

長相甜美可愛的中國17歲直播主「是有希」，在網路上被人爆料到處劈腿。（圖擷取自微博）

2018-08-12 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕年僅17歲的中國正妹直播主「是有希」長相甜美，常打扮成可愛蘿莉塔的模樣，因此深獲男性粉絲們的喜愛，但最近她似乎和其他知名蘿莉塔正妹鬧翻，被對方粉絲爆料她和很多「乾爹」交往，甚至國中起就下海賣淫，許多不雅照也被人流出，引起網友熱烈討論。

綜合媒體報導，原本就讀東北師範大學附屬中學的17歲直播正妹「是有希」（本名董●汐），因專注當網路直播主而休學，由於外型可愛亮眼，因此在網路上小有名氣。沒想到最近「是有希」疑似和另名網紅「淺野御子」鬧不合，遭對方粉絲爆料劈腿多名乾爹、在國中時期就開始援交，甚至許多不雅照、影片也全都被外流。

「是有希」被爆過去曾用「绀野白音」的網名和許多男子交往，還向他們索討一些價格不斐的COSPLAY或蘿莉塔服裝當贈禮，「等她拍完照打完卡後再打折變賣」，其中最有名的「和平之春」一件就要價18000元的人民幣（大約新台幣8萬元）。

後來一名男子發現自己辛苦存錢買的東西遭變賣，才知道自己竟是「是有希」眾多「男友」之一，氣的質問「裙子都我買的！妳卻穿去跟多少人援交？要不要臉啊？」沒想到卻反遭「是有希」嗆聲，「我的行情可是3000人民幣（約新台幣13500元）。」

一名微博用戶「日天集團-枕霜寒」更貼出「是有希」的不雅照，指出「都能寫個系列名字就叫『紺野白音/ 是有希董禹汐小姐的海味人生』」，有網友就感嘆的說，「唉，只要是個美少女，再黑還都有人敢要接盤...」。

「是有希」被人爆料國中起就下海賣淫、劈腿多名乾爹，不雅照也被流出。（圖擷取自微博）

「是有希」長相甜美，常常COSPLAY二次元女角、蘿莉塔打扮示人。（圖擷取自微博）