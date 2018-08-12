就是不想生 中國二胎政策效果不顯著

中國目前已實施二胎政策2年多，但整體來說，二胎政策的效果並不顯著。（資料照，路透）

2018-08-12 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕為了因應人口高齡化問題，中國目前已實施二胎政策2年多，但根據中國媒體報導，雖然人口出生率和自然增長率有所提高，不過整體來說，二胎政策的效果並不顯著。

根據《華爾街見聞》報導，中國國家統計局的數據顯示，2017年全年出生人口共1723萬人，比2016年少了63萬人；2017年人口出生率為12.43‰，2016年則是12.95‰；2017年自然增長率為5.86‰，2016年為5.32‰。

另一方面，高齡化程度越來越嚴重，60歲以上和65歲以上人口均比上年增加0.6個百分點。

報導稱，為了因應低迷的出生率，中國多地都推出了鼓勵生育的政策，像湖北省咸寧市把二孩及以上的產婦產價延長到6個月、配偶護理假延長到1個月、新疆石河子市則推出分娩補助和奶粉補貼等。

北京大學光華管理學院教授梁建章指出，人們不願意多生孩子，是現代社會撫養孩子的成本過高。中國人民大學人口與發展研究中心主任瞿振武指出，發錢鼓勵生育沒有必要，要做的是創造好的生育條件，讓想生的家庭都想生。

報導稱，學者估計，中國今年上半年的新生兒出生數據會遜於去年上半年，認為中國當局明年會繼續加強生育政策。