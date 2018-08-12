英UFO專家吐2公升黑色液體 死後筆電資料離奇消失

施皮爾斯（見圖）是知名不明飛行物體（UFO）專家。（圖擷自臉書）

2018-08-12 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子施皮爾斯是知名不明飛行物體（UFO）專家，過去他到波蘭出席一場會議，卻離奇吐出2公升的黑色液體，隨後死亡。波蘭當局事後卻聲稱，他是「死於自然」，家人則發現他筆電內的所有資料都已刪除。

綜合外媒報導，年僅39歲的施皮爾斯（Max Spiers）兩年前在波蘭出席一場會議，突然吐出黑色液體死亡，目前仍查無死因。最近施皮爾斯的母親貝茨（Vanessa Bates）透露，他生前曾發簡訊給她，簡訊內容寫道，「我有麻煩了，若我有什麼不測，請調查」。

貝茨的律師表示，施皮爾斯在波蘭過世時，他的筆電仍有許多資料，但死後資料卻全部消失，懷疑是遭到波蘭當局刪除，希望把波蘭的急救人員找來英國作證，但不確定能否辦到。律師也提到，手機SIM卡內的資料，可能是關鍵證物。

波蘭當局則表示，這個離奇的死亡，是由於自然原因造成；目前醫院的醫生也無法確定他死亡的原因。當時的驗屍官調查官卡洛林（Caroline O'Donnell）則在聲明中表示，「當時施皮爾斯先生在發高燒並且身體虛弱，第二天施皮爾斯吐了2公升黑色液體。」