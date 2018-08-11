想要接近太陽！ NASA探測器發射前故障 延至明天發射

太陽探測器「帕克號」原定要在當地時間週六一早，但卻突然出現問題，任務延後。（法新社）

2018-08-11 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕有關於太陽的神秘面紗，讓人想一探究竟。美國航太總署（NASA）原本預計要在當地時間週六一早就發射太陽探測器「派克太陽探測器」（Parker Solar Probe），但要發射之際竟出現故障，因此決定將發射任務延至週日上午。

根據《Space.com》網站報導，NASA與約翰霍普金斯大學應用物理實驗室斥資15億美元（約新台幣460億元）打造「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe），並計畫展開人類太空任務史上最接近太陽的行動（A Mission to Touch the Sun），進入距離太陽約600萬公里的地方。

原定要在當地時間8月11日凌晨發射，但是在發射前1分55秒的時候，突然出現技術故障被迫暫止任務，署方解釋在發射前的關鍵時刻，氣態氦壓力警報器發出警示，因此停止發射，讓技術人員深入調查哪裡出了問題。NASA也暫定將任務延到今日同一時間，當地時間8月12日凌晨大約3點30分左右開始試行發射。

這次任務「帕克號」會花7年時間環繞金星7圈，透過金星引力來接近太陽，主要觀測其最外層大氣層，了解日冕到底是如何產生太陽風。NASA預計今年11月，「帕克號」就會進入日冕區，沒意外的話，最快能在2024年達成最接近太陽的目標，離太陽600萬公里。任務若成功，便能打破人類在太空史上距離太樣最近的距離，也就是NASA在1976年所發射的「太陽神2號」（Helios 2）的紀錄，當時距離太陽為4300萬公里。