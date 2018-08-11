美大學畢業證書錯字 7年沒被發現

美國1間大學竟然印錯畢業證書，而且這個錯誤長達7年都沒有被任何人發現。（圖擷取自Alec Williams推特）

2018-08-11 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕大學的畢業證書通常每屆都長得大同小異，大部分大學的畢業證書都是一直沿用前1年的模板，而美國1間大學的畢業證書，從7年前的版本就出現了錯字，但由於都沒有人發現，校方竟然沿用了錯誤的版本長達7年，才被1名眼尖的畢業生發現。

綜合媒體報導，剛從美國科羅拉多州梅薩大學（Colorado Mesa University）畢業的威廉斯（Alec Williams），在收到畢業證書之後，意外發現證書上的「Board of Trustees」（董事會）首個字母寫錯了，竟然寫成「Coard of Trustees」。隨後他除了通知校方之外，也立刻將這張錯誤的畢業證書拍下來、上傳推特。

可能是因為「Board of Trustees」在畢業證書上採用的是特殊英文字體，所以這項錯誤存在了長達7年都沒被發現，其間有大約9200名畢業生拿到了有錯誤的畢業證書，科羅拉多州梅薩大學校方表示，他們會為所有拿到錯誤畢業證書的人重印1份，而他們也爲這項錯誤深感抱歉。