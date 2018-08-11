菲律賓發現1噸走私毒品 源頭疑似來自台灣

菲律賓緝毒署（PDEA）的執法人員會同警方、菲律賓海關，於8月7日在馬尼拉的貨運碼頭中發現一個貨櫃裡的起重器軸承夾藏約500公斤的安非他命，價值6400萬美金（約新台幣19.6億元）。（美聯社）

2018-08-11 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓緝毒署（PDEA）在8月9日時於一處倉庫查獲4個內部是空的大型磁性起重器，而根據情報，先前曾有數批運輸這類大型起重機的貨櫃已進入菲律賓，懷疑重達1噸、價值68億披索（約新台幣40億元）的安非他命已流入菲律賓市面，PDEA更發現，這批毒品不但疑似來自台灣，甚至東南亞的金三角國際販毒集團可能也參與其中。

綜合外媒報導，菲律賓緝毒署（PDEA）的執法人員會同警方、菲律賓海關，於8月7日在馬尼拉的貨運碼頭中發現一個貨櫃裡的起重器軸承夾藏約500公斤的安非他命，價值6400萬美金（約新台幣19.6億元），PDEA懷疑有國際販毒集團利用大型起重器從海外走私毒品入境，因此下令循線調查。

果不其然，PDEA之後在馬尼拉以南約40公里的馬利安諾阿瓦雷茲將軍鎮（General Mariano Alvarez）一處倉庫，又發現4個內部被掏空的大型磁性起重器，經過緝毒犬檢查，確定裡面曾經藏有毒品。

PDEA認為，這4個大型磁性起重器可填裝約1噸的毒品，而且有情報顯示有數批貨櫃已經運往境內，估計恐怕有約1噸、價值68億披索（約新台幣40億元）的安非他命已在菲律賓境內流竄；而且考慮到菲律賓在國際毒品市場位居轉運站的地位，部分毒品可能也轉運到其他國家。

菲律賓緝毒署（PDEA）署長亞倫‧艾奎諾（Aaron Aquino）表示，根據菲律賓海關局（BOC）提供的資料，發現這批毒品的源頭疑似是台灣，途中經由馬來西亞轉運後，最終抵達菲律賓。

艾奎諾指出，這起國際毒品走私案共有19名嫌疑人涉入，其中包括菲律賓、華人和馬來西亞人；其中值得注意的是，有一名嫌犯的名稱確定為趙越華（Chao Yue Wah，音譯），又有KC陳（KC Chan）、東尼‧陳（Tony Chan）或阿爾伯特‧陳（Albert Chan）等多個化名，根據情報顯示他是東南亞金三角國際販毒組織的聯絡人，可能負責將毒品填入大型磁性起重器中以掩護走私，不排除這起毒品走私案涉及國際販毒集團。

艾奎諾強調，PDEA將持續與外國的緝毒機構合作，持續追查這起毒品案，一旦有確切的證據，他們會立刻向法院申請拘捕令，如果販毒罪成立，最高將面臨無期徒刑。

不過這起緝毒行動，菲律賓海關局（BOC）全程被菲律賓緝毒署（PDEA）與菲律賓國家警察局（PNP）蒙在鼓裡，BOC局長伊西德羅·拉佩尼亞（IsidroLapeña）在8月11日表示，敦促菲律賓緝毒署與菲律賓國家警察局立刻與海關局分享毒品走私的相關情資；拉佩尼亞強調，身為反毒的第一線，海關局應該在一開始就要加入這場行動；為了消除菲律賓毒品氾濫的問題，懇請「反毒夥伴」馬上分享情報，讓反毒的機制可以發揮作用。