單親爸笑穿粉色洋裝出席母親節活動 感動百萬網友

泰國有名單親爸爸為了不讓自己小孩落單，不顧他人眼光穿上粉紅色連身洋裝參加母親節活動，讓許多網友看了無不感動落淚。（圖擷自Kornpat Ae Sukhom臉書）

2018-08-11 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕泰國的法定母親節是8月12日，每年的這一天全國機關學校都會放假，近日泰國許多學校也陸續舉辦母親節活動，但有名單親爸爸卻意外引發熱議，因為他為了不讓自己小孩落單，不顧他人眼光穿上粉紅色連身洋裝參加母親節活動，讓許多網友看了無不感動落淚。

有泰國網友近日在臉書貼出相關畫面，只見一名爸爸身穿粉色洋裝，滿臉笑容的出席兒子學校舉辦的母親節活動，過程中，他接受兒子跪拜感謝，在兒子行禮後，還給了兒子一個富含愛意的吻，這段短短的畫面讓看到的網友無不為之感動，截至目前影片已有超過545萬次點閱，大讚這名爸爸根本就是「2018泰國最佳母親」，也紛紛留言回應「給了孩子世界上最無價的愛」、「這需要多大的勇氣」、「 吼！撒那多洋蔥幹嘛」、有些網友還笑稱，「一日媽媽忘了刮鬍子了」。

影片被瘋傳後，當地媒體也找到這名爸爸，了解到今年32歲的他已經與妻子分居3年，目前育有兩名小孩，分別為5歲及3歲，當天以「母親」的身分出席小孩的活動，單純是希望自己的小孩也能參與，因為不希望自己的孩子感到自卑，對於自己穿女裝是否會遭到異樣眼光則毫不介意，他說，「只要看到孩子的笑容就值了！」

泰國將國母詩麗吉王后的生日「8月12日」定為母親節，每年的這一天各政府機關和學校都會放假，民間也會舉辦歡慶活動，並讓孩子跪拜母親，教育他們不能忘了養育之恩。