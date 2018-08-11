艾多根向普廷尋求合作 美土交惡可能爽到俄國

川普（左）本週五下令對土耳其制裁升級，美土關係持續惡化，右為艾多根。（法新社）

2018-08-11 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕本週五美國總統川普對土耳其制裁升級，還直言現在美國與土耳其的關係一點也不好。在這個與美國交惡的時刻，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）致電給俄羅斯總統普廷尋求合作，企圖聯俄抗美。有不少外界分析認為，俄羅斯應該會得利於這次美土不合。

綜合媒體報導，艾多根致電給普廷尋求經貿合作一事，在本月10日，克里姆林宮發出聲明證實，2人除了提到合作問題，還討論到未來2國進一步發展經貿合作的前景。聲明中也表示，尤其是在能源方面，艾多根和普廷積極評估了未來如何貫徹這些合作戰略項目，以及具體實施過程。

即使艾多根過去在敘利亞問題上，和普廷有一些外交及軍事上的摩擦，但因為土耳其在俄羅斯眼裡始終是歐亞大陸的地緣政治威脅，因此一直以來，俄國都試圖與土耳其保持密切關係；土耳其方面，持續努力在天然氣來源多樣化方面，來擺脫對俄國的經濟依賴，土耳其還建造「土耳其管線」（TurkStream）及Trans Anatolian天然氣（TANAP）管道，使這個國家成為中亞運輸天然氣到歐洲的中心，並企圖藉此在歐亞大陸展現重要影響力。這次川普制裁，讓艾多根斥責美國是在對土耳其發動「經濟戰爭」，未來是否會爆發金融危機還要再觀察，但是依現況看來，土耳其聯俄抗美也不為過。

這份聲明稿釋出以後，不少專家認為，雖然川普可以在這些向盟國發動的貿易戰中取得政治利益，但這次美國和土耳其的裂痕導致艾多根同普廷合作，說不定正好讓俄羅斯漁翁得利。當然土耳其不可能全投向俄國，但面對國內外新的關稅及貨幣危機下，勢必與西方盟國關係都會受影響，因此俄羅斯或許能在最後得到更大利益。