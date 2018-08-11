木柴遇到火 俄羅斯18世紀古蹟教堂幾分鐘內燒光

俄羅斯這間教堂在1774建造。（美聯社）

2018-08-11 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一間在18世紀建造的東正教教堂因為有悠久歷史，而且又是木頭所造的，被列為聯邦文化遺產。不過這間教堂昨天（10）卻因為失火，整座木製教堂在幾分鐘內全被大火燒光。

綜合外媒報導，俄羅北部一座1774年建造的「聖母安息堂」（The Dormition Church）東正教教堂在10日失火，這座教堂有42公尺高、有12層。雖然大批消防隊在獲報後很快就趕到，但由於整座教堂是由木頭所建成的，建築在幾分鐘內就被燒成了灰燼。

區域文化遺產保護部（Regional Cultural Heritage Protection Department）首席專家庫絲芭（Svetlana Kuspak）表示，「聖母安息堂」是聯邦文化遺產，等級可比聯合國教科文組織（UNESCO）遺產。所幸教堂建築相關文件被完整保存，因此要重建並不是問題。

雖然確切失火原因仍不明，但當局懷疑，可能是觀光客的粗心行為導致失火。

由於整座教堂都是木製的，幾分鐘內就燒光。（美聯社）

這座教堂原本高達42公尺。（美聯社）