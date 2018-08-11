英國教育單位好尷尬 寄出罰款單後被家長紅筆改錯字...

英國爸爸摩爾（Daniel Moore）帶著家人出遊度假一週，但兒子因為5天沒去上學，被德文郡議會開罰。摩爾看到教育單位寄發的罰款單錯字一堆後，拿起紅筆改了7個錯字並評分為「D-」。（圖擷自Daniel Moore臉書）

2018-08-11 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國德文郡埃克斯茅斯的麵包師傅摩爾（Daniel Moore），5月份帶著家人到西班牙馬約卡島度假一週，但由於兒子5天沒有去上學，因此被德文郡議會罰款60英鎊（約新台幣2355元）。摩爾收到教育單位寄出的罰款單後，發現上面錯字一堆，於是拿起紅筆改了7個錯字後準備寄回。

據《BBC》報導，摩爾表示，他不會假裝自己是拼寫專家或打字專家，他也不是德文郡的教育單位負責人，但他已經標記出信件上的錯字並評分為「D-」，之後將支付罰款並寄回信件。

摩爾在臉書上PO出信件全文，可以看到7個錯字分別是「the」變成了「hte」、「guilty」變成「guitly」、「note」變成「notie」、「detailed」變成「dteailed」、「credit」變成「cred」、「the amount of」變成「the amountof」、「issue」變成「issus」。

德文郡議會發言人對此表示，議會一直在試用一種新的IT印刷系統，「這是一個令人尷尬的錯誤，我們已採取措施確保不再發生。」據了解，德文郡於2016至2017學年期間，因為學生缺課的狀況向家長發出了1479筆罰款。