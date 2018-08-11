美智庫易思安：中國恐刻意製造危機奪取台灣離島

美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者易思安近日接受印度媒體訪問指出，北京未來還可能刻意製造危機，奪取台灣離島。圖為中國國家主席習近平今年4月12日登上長沙艦赴南海閱兵情形。（美聯社）

2018-08-11 16:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近年打壓台灣變本加厲，包括要求外籍航空公司改變對台稱呼，在在彰顯北京對台野心。美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者易思安近日接受印度媒體訪問指出，北京未來還可能刻意製造危機，奪取台灣離島。

易思安向印媒ANI分析道，北京已開始對台灣進行某種程度的國際「封鎖」，而佔領台灣的第一步可能是攻克離島，「台灣有100多座離島，多半面積很小，位於南海、目前已被大型軍事設施或軍民合用設施包圍的太平島，是北京最可能奪取的離島，而東沙群島、金門和馬祖，也有潛在風險。」他認為，不難想像北京在數年內刻意製造危機，趁亂下手。

易思安又表示，北京的另一種威嚇是製造國際封鎖，強迫外籍航空公司改名即可見一斑。這種作法不僅可在台灣引發強烈的政治效果，更因為沒有真正挑起衝突，華府便沒有立場出手介入；北京正是靠著「灰色地帶」瞞天過海，逃過譴責或懲罰。他也提到，北京正是如此侵占南海，先主張島礁主權、推動軍事化，接著威嚇外國船艦，都是從看似無害的小動作做起，再順理成章地派軍隊常駐。

至於北京是否會武力犯台，易思安並未正面回應，僅強調對解放軍來說，侵台將是一場難以應付、充滿風險的軍事行動，尤其台灣僅14處海岸可登陸，台灣海峽海象也不穩定，況且裝備精良的國軍亦會全力反擊。

為了成功搶灘登陸，解放軍的攻擊行動就必須全面涵蓋，但若要展開規模如此龐大的準備，台灣方面也勢必有更多警惕。