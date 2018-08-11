「讓關心我的人失望了」 疑美劫機地勤與塔台對話曝光...

一架阿拉斯加航空「Horizon Air Q400」遭29歲機場技師劫機，該機最終墜毀。（美聯社）

2018-08-11 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國西雅圖機場稍早傳出一起劫機事件，該架飛機不久後墜毀，案情有待當局進一步調查。如今有疑似劫機者與塔台通訊錄音檔流出，劫機者坦言自己的行為會讓關心他的人相當失望。

綜合外媒報導，劫機者為29歲的機場技師，在當地時間週五傍晚登上阿拉斯加航空「Horizon Air Q400」客機，並在未經允許的情況下直接起飛，當局緊急派出兩架F-15戰鬥機攔截，該架客機最終墜毀在華盛頓州Ketron島，警方認定該名地勤有自殺傾向。

網路上流傳一段疑似劫機者與塔台對話的錄音檔，劫機者提到他想要用安全的方式降落，塔台人員則稱呼對方李奇，要求他先不要衝動，現在已派出另一名駕駛前往，他會告知下一步該怎麼做。

李奇後來談到自己內心的想法，「有很多人關心我，但當他們聽到我做的事情一定會很失望，我想對每個人說抱歉，我是一個落魄的傢伙，可能還有點怪異吧，從來都沒有意識到這一點，直到現在。」

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