巨額賠款！除草劑致癌 孟山都判賠園丁近90億

美國加州陪審團今天裁決，由於美國農業生物技術公司孟山都，未註明警告該公司生產的除草劑「年年春」（Roundup）可能致癌，判賠給罹癌的學校園丁強生2億9000萬美元（約新台幣89億元）。（法新社）

2018-08-11 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州陪審團今天裁決，由於美國農業生物技術公司孟山都（Monsanto），未註明警告該公司生產的除草劑「年年春」（Roundup）可能致癌，判賠給罹癌的學校園丁強生（Dewayne Johnson）2億9000萬美元（約新台幣89億元）。

綜合媒體報導，強生過去為加州班尼西亞（Benicia）一所學校的花草管理員，46歲的強生每年會用除草劑「年年春」和Ranger Pro最多30次。2014年，強生確診罹患非何杰金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma），為一種會影響白血球的癌症，醫師認為強生無法活到2020年，強生認為是使用孟山都的除草劑所導致決定提告。

陪審團一致認為孟山都採取「惡意」行為，其產品年年春（Roundup）和專業用除草劑Ranger Pro，導致強生罹患癌症。經過8週的審判程序，舊金山陪審團裁定孟山都必須支付2.5億美元的懲罰性賠償金，以及補償性賠償金和其他費用，使總額達到近2.9億美元。

孟山都仍不斷否認除草劑會導致癌症，並且引用數十年的科學研究證明，「年年春」的成分草甘膦（glyphosate）對人類而言是安全的，並稱雖然對強生一家表示同情，但此案件將持續上訴。

孟山都在公司的聲明中說，「今天的判決，無法改變超過800項科學研究和評論的事實...草甘膦不會導致癌症，不會讓強生罹患癌症。」

孟山都指出，「我們對強生及其家人表示同情，但承諾對該判決持續上訴，繼續強力捍衛這項有40年歷史產品的安全使用，年年春仍將是農民和其它人一個重要、有效且安全的工具。」

孟山都副總裁巴崔吉（Scott Partridge）也說，「陪審團搞錯了。」