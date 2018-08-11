中國貪官家藏12億贓款 可繞地球1球、疊80層樓

賴小民因涉及貪腐於今年4月落馬遭查，調查人員近日在他的數間房產中搜出大量現金，總重高達3公噸。（圖擷取自華融資產官方網站）

2018-08-11 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國4大金融管理公司龍頭的華融資產管理公司董事長賴小民，日前因為嚴重違紀遭查落馬，在他家搜出價值人民幣2.7億元（約新台幣12.1億元）、3公噸的贓款。有媒體將人民幣2.7億元換算，這些鈔票剛好可以繞地球1圈、差不多80層樓高。

《財新網》10日上午率先獨家報導，辦案人員在賴小民的所有房屋內，搜出的外幣及現金價值人民幣2.7億元，這筆金額刷新了2014年4月原能源局煤炭司副司長魏鵬遠被查後，在家被發現人民幣2.3億元現金、當場燒壞4台點鈔機的紀錄。

中國網友《金融街偵探》表示，一張百元人民幣是0.1公釐，2.7億元就是270萬張百元人民幣，也就是說2.7億元大約高270公尺，差不多80層樓高。

《網易新聞》報導，一張新版的百元人民幣鈔票長15.5公分、寬7.7公分、重量1.15公克，剛好可以繞地球1圈（赤道4萬公里）、鋪開相當於4.5個足球場、差不多可以塞7間教室、164.28桶的桶裝水重量、70台點鈔機一起工作1小時才能完成點鈔。

人民幣2.7億元剛好可以繞地球1圈（赤道4萬公里）。（圖擷取自網路）

人民幣2.7億元鋪開相當於4.5個足球場。（圖擷取自網路）

人民幣2.7億元差不多可以塞7間教室。（圖擷取自網路）

人民幣2.7億元差不多可以塞7間教室、164.28桶的桶裝水重量。（圖擷取自網路）