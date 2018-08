2018-08-11 11:15

〔即時新聞/綜合報導〕北韓領導人金正恩在與美韓領袖會談後釋出善意,停止試射導彈並拆除部分火箭基地設施,美國參謀長聯席會議副主席薩爾瓦(Paul Selva)將軍表示,停止試射導彈的行為,將導致北韓軍方無法完成洲際彈道飛彈(ICBM)。

根據《彭博》報導,薩爾瓦於美東時間週五(10日)出席空軍協會餐會(AFA Breakfast)時表示,過去針對北韓進行的情蒐顯示,北韓軍方致力打造的洲際彈道飛彈至今尚未完成,還欠缺了兩項關鍵技術,而停止試射導彈將使北韓無法針對這兩項關鍵技術進行研發,意味著北韓歷時多年努力打造的洲際彈道飛彈最終仍將難產。

薩爾瓦表示,這是美國總統川普選在此時間點對北韓施壓的另一項用意,但他也坦言,北韓現有的洲際彈道飛彈雖無法精準命中目標,但無法排除金正恩未來下令發射的可能性,所以美軍仍須做好準備。

薩爾瓦接著話鋒一轉,稱若北韓現在向美國發射洲際彈道導彈,美軍可能選擇「不將其擊落」,他解釋說,基於美方對對方導彈系統及軌跡的了解,北韓發射的洲際彈道導彈「不會命中任何東西」(It's not going to hit anything)。