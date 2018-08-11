不只同時生還要同日死 英國雙胞胎一同上吊身亡

2018-08-11 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對雙胞胎上週被人發現上吊身亡，警方判斷兩人應該是自殺，無其他疑點。

《都會報》報導，這對52歲雙胞胎Neil和Paul Micklewright在上週被人發現於公園上吊身亡，距離他們的住家僅500公尺。報導指出，他們的母親於2015年過世，父親則約在10年前過世，他們都單身。

報導表示，鄰居說他們很安靜、內向，但個性溫柔，他們幾乎形影不離，有時會穿著一樣的衣服，媽媽過世前相當保護他們。警方初步判斷兩人是自殺，無其他疑點。

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