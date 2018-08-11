美國將建太空軍抗中俄 中官媒崩潰眼紅：休想實現...

美國副總統彭斯9日在五角大廈宣布，鑑於來自俄羅斯和中國愈來愈大的威脅與競爭，美國將啟動在2020年前創建美軍第6個軍種「太空軍（Space Force）」的計畫。（法新社資料照）

2018-08-11 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯9日在五角大廈宣布，鑑於來自俄羅斯和中國愈來愈大的威脅與競爭，美國將啟動在2020年前創建美軍第6個軍種「太空軍（Space Force）」的計畫。中國官媒眼紅嗆聲，稱雖然美國擁有領先全球的太空技術，但其沒有在陸地、海洋和天空做到的事情，「它也休想在外太空實現」。

《環球時報》社論指出，美國是全球第一的太空技術大國，遠遠將其他國家甩在後面，所以如果要外太空軍事化，美國的條件得天獨厚。美國組建太空軍，而且明確要針對中俄外太空的活動，這勢必造成中俄保護自己外太空資產的壓力，迫使它們採取相應反制行動。

文章提到，中國必須抵制美國建立外太空霸權的能力，確保外太空不被美國力量霸占、統治，「這也是全人類的共同利益之所在」。不過，中國國力仍無法與美國進行「外太空軍備競賽」，必須發展關鍵的殺手鐧，形成非對稱的威懾力，首先建立起美國不敢對中國發動外太空攻擊的安全底線。