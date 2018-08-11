「給台灣的感謝信」 中國女留學生血淚感恩自由寶島

中國女留學生趙思樂10日在專欄部落格中，寫下一封「給台灣的感謝信」，她說「新的人生階段」過程中若缺少台灣，自己就無法在美展開留學生涯。（圖擷取自趙思樂臉書）

2018-08-11 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕有個中國女留學生10日在專欄部落格中，寫下一封「給台灣的感謝信」，她於6日起開始在喬治城大學（Georgetown University）攻讀碩士，但她說，此一「新的人生階段」過程中若缺少台灣，自己就無法在美展開留學生涯。

中國留學生趙思樂指出，6年前曾在台灣當交換學生，去年7月送丈夫到遼寧省瀋陽醫院，試圖冒險探望當時還在世的諾貝爾和平獎得主劉曉波，過程中幾經警方找上門，當時恰巧有在台灣認識的教授到中國旅遊，得知此事後，替2人申請到簽證到台灣避風頭，「是台灣給我們的第一份影響命運的禮物」。

趙思樂表示，後來自己的新書在台灣出版，立刻被中國列為禁書，但台灣具有「自由的紙」能暢所欲言；在2018年初得到台灣許多優秀學者的幫助，成功申請上喬治城大學的研究所，但礙在簽證於4月到期，若返回中國恐遭限制出境，此時又得到台灣教授的幫忙，重複申請到交流簽證，讓自己得以在台停留至順利飛往美國求學。

趙思樂提到，雖然在美留學完回到中國，很可能還是會遭到不測，「我也只能承受」，但有多少中國青年沒有自己這麼幸運，「在我的萬幸中，台灣的存在，不可或缺」，對台灣的感謝「千言萬語也不足道」，盼望能有更多人獲得來自自由世界的幫助。

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