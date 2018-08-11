愛吃重鹹又怕得心臟病？加拿大研究：多吃蔬果就OK

加拿大安大略省人口健康研究所發布研究指出，每天吃太多鹽巴只要吃大量蔬果，就能化解得到心臟病的機率。圖為曬鹽。（資料照）

2018-08-11 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大安大略省人口健康研究所（PHRI）發布最新研究指出，先前有研究稱每天吃太多鹽巴會增加心臟病患病率，但其實每日攝取量低於2.5茶匙（5公克），或吃大量蔬果就沒有得到心臟病的疑慮，研究發布在《柳葉刀期刊》（The Lancet）。

安大略省人口健康研究所科學團隊耗時8年，對18個國家內的9萬4378名年齡介於35歲至70歲之間之民眾進行研究，發現每日平均攝取超過5克的鈉含量，會出現心血管疾病和中風的相關風險，每天若攝取超過7公克的鈉，會提升高血壓、心血管事件的死亡概率。

研究指出，若食用大量的鈉，可透過食用大量的蔬菜、水果、土豆等富含鉀的食物，來平衡、消除高鈉量對人體的危害，研究作者歐多奈爾（Martin O'Donnell）表示，世界衛生組織曾建議每日鈉攝取量應低於2公克，可作為預防心血管疾病的措施，「但幾乎沒有證據表明低鈉水平下可以達到預防效果」。

研究團隊副教授安德魯．門特（Andrew Mente）指出，適度攝取鈉可能對心血管有益，但攝取量極高或極低時，都不利於人體健康，他舉例說，低鈉確實會降低血壓，但也恐產生其他影響，這包括不利於人體分泌特定激素，更可能使人體出現相關疾病並提高死亡率。

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《柳葉刀期刊》