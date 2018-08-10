前白宮黑人顧問出書 大罵川普種族主義、厭女

前白宮顧問歐瑪羅莎（見圖）下週將出版新書《Unhinged》（精神失常），根據英國《衛報》搶先拿到的書中內容，透露了美國總統川普是「種族主義者」的證據。（資料照，美聯社）

2018-08-10 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕前白宮顧問歐瑪羅莎（Omarosa Manigault Newman）下週將出版新書《Unhinged》（精神失常），根據英國《衛報》搶先拿到的書中內容，透露了美國總統川普是「種族主義者」的證據，據稱川普在公開談話與私下對談都常常使用政治不正確的「N-Word」（戲稱黑人用語）或其他不敬的說法稱呼人。

根據英國《衛報》報導，前白宮顧問歐瑪羅莎爆料，美國總統川普是個常常講「N-Word」的種族主義者，甚至曾經用「flip」或「goo-goo」等嘲諷菲律賓人的詞彙，稱呼白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）的先生喬治．康威（George Conway），因為喬治．康威有一半的菲律賓血統。

歐瑪羅莎表示，「越來越多跡象顯示，川普是名種族主義者、獨裁者、厭女症人士，在過去兩年間，我發現他越來越常使用一些冒犯性的字彙，多到了讓人難以想像的高點」，對於網友懷疑她是否捏造事實，歐瑪羅莎則回應，她手中握有關鍵的錄音。

前白宮顧問歐瑪羅莎與美國總統川普於電視節目《誰是接班人》結識，在川普入主白宮之前，就是相當具有代表性的黑人川普支持者，川普當選後更被聘請入白宮擔任顧問，但去年12月卻慘遭川普團隊革職，有言論認為，歐瑪羅莎這次出書，是挾怨報復去年的革職。