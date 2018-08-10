加拿大驚傳槍擊案 多人遭波及 已知4人死亡

2018-08-10 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大警方今日指出，位於東南部的弗瑞德里克頓巿驚傳槍擊事件，目前已經有至少4人死亡，且槍手目前仍在逃，當地警方呼籲民眾待在家中緊閉門窗，避免出門。

綜合媒體報導，加拿大新布蘭茲維省（New Brunswick）首府弗雷德里克頓市（Fredericton）於當地時間10日上午驚傳槍響，當地警方證實有多人遭到槍擊，並有至少4人死亡的消息。

當地警方也在推特上發文表示，目前事件仍在持續中，槍手依然在逃，除全力緝凶中，也呼籲民眾留在家裡並且鎖上大門。