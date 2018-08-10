BBC「百大改變世界女性」 居禮夫人拿下榜首

居禮夫人（見圖）開創了放射性理論，如今「放射性」的英文單字「Radioactivity」也是由她創立，是世界上第1位同時獲得兩項諾貝爾獎肯定的人。（法新社檔案照）

2018-08-10 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國國家廣播公司（BBC）的《歷史雜誌》（History magazine），日前發起了1項投票調查，欲選出「百大改變世界女性」，最後由曾獲得兩項諾貝爾獎的居禮夫人奪下第1。

《BBC》先前請10位各領域專家，共同列出100位「百大改變世界女性」候選名單提供網友票選，最後由史上第1位女性諾貝爾獎得主居禮夫人拿下第1。

居禮夫人開創了放射性理論，如今「放射性」的英文單字「Radioactivity」也是由她創立，並且發現了元素釙（Po）和鐳（Ra），分別在1903年及1911年被授予諾貝爾物理學獎與諾貝爾化學獎，是世界上第1位同時獲得兩項諾貝爾獎肯定的人，也是唯一的女性。

《BBC》「百大改變世界女性」排名，從第2至第10名分別是美國黑人民權運動推手羅莎．派克（Rosa Parks）、英國政治家艾米琳‧潘克斯特（Emmeline Pankhurst）、數學家兼作家艾達‧勒芙蕾絲（Ada Lovelace）、物理學家羅莎琳‧法蘭克林（Rosalind Franklin）、英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）、英國慈善家安潔拉‧伯德特庫茨（Angela Burdett-Coutts）、英國女權作家瑪麗‧沃史東卡夫特（Mary Wollstonecraft）、現代護理之母佛羅倫斯．南丁格爾（Florence Nightingale）及、女性計畫生育的提倡者瑪莉‧史特普（Marie Stopes）。