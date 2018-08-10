好多可愛大貓咪！「世界獅子日」宣揚護育觀念

今日（8月10日）是「世界獅子日」，節日旨在推廣獅子的保育與相關知識。（法新社）

2018-08-10 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕今日（8月10日）是「世界獅子日」，節日旨在推廣獅子的保育與相關知識，為響應活動，許多網友在推特與臉書上貼出獅子的照片，並在圖片附註宣揚保育獅子的觀念。

綜合外電報導，「世界獅子日」是由非營利組織「大貓救援」（Big Cat Rescue）創立，希望能教育大眾對於獅子的常識，與提高大眾對於獅子的保護意識。根據統計，從1975年至今，世界獅子的數量只剩下大約十分之一，儘管獅子在全球還未被劃為瀕臨絕種的物種，但在不少國家獅子已經滅絕，牠們的棲地更從涵蓋非洲撒拉哈沙漠以北，到現在退至撒哈拉沙漠以南。

許多網友今日在推特與臉書PO出獅子的照片，有可愛的幼獅，還有獅子家庭和樂融融的模樣，更多是在大草原上自在漫步的野生獅子，以響應對野生獅子的愛護。英國倫敦動物園也在飼養獅子的區域，擺放有園內獅子原生地印度的色彩的玩具球，一同響應世界獅子日。

倫敦動物園內的小獅子也響應「世界獅子日」，玩耍著帶有原生地印度特色的小球。（法新社）

倫敦動物園內，被飼養的獅子與印度特色的玩具球玩耍。（法新社）

許多網友在推特上PO出可愛獅子的照片。（圖擷取自推特）

有網友在推特上PO出獅子家庭和樂融融的模樣。（圖擷取自推特）