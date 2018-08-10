遭旅客罵「學狗叫」 張家界導遊烙200人圍攻酒店

中國湖南省張家界有遊客用簡訊辱罵導遊「過來學聲狗叫」，引發逾200名導遊前去遊客入住酒店圍事。（圖擷取自臉書）

2018-08-10 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省張家界為中國人觀光勝地，但昨（9）日有遊客用簡訊與導遊議價未妥，竟出言要導遊「過來學聲狗叫」，引發逾200名導遊前去遊客入住酒店圍事，包括滋事群眾共500多人，當局出動武警才讓事件平息。

綜合外媒報導，來自深圳的一家四口遊客透過簡訊，向導遊控訴旅行社超收保險費與張家界門票費用，2筆款項超收價差達到87人民幣（約台幣390元），遊客向導遊要求退款，但導遊回覆退款事項須與旅行社客服溝通，竟被遊客辱罵「窮山惡水的刁民」。

該名遊客接著罵導遊「張家界的死魚」、「明天全部墜崖不死，全家殘疾」，最後揚言不要退款了，「導遊過來學聲狗叫就算了」，終於讓該名導遊斷了理智線，將訊息轉發至張家界旅遊同業群組引起公憤，超過200名旅遊從業人員前往罵人遊客入住飯店，要他出來面對。

隨著事件演變越發激烈，許多張家界當地人也覺得被侮辱，因此最後共逾500名滋事份子在飯店樓下丟東西鬧事，當局出動武警手持盾牌阻擋鬧事人潮，並逮捕20名毀損飯店的不法人士，張家界市政府今（10）日起表示要保護旅客權益，將加強旅遊安全措施。