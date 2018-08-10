自己罐罐自己賺！ 泰國自然公園「貓師傅」萌上陣按摩

一隻生活在泰國清邁大象自然公園的貓爬到前來按摩的客人身上，使用貓掌溫柔替客人按摩，畫面曝光令網友笑道「自己的罐罐自己賺」。（圖擷取自泰國清邁大象自然公園YouTube頻道）

2018-08-10 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路瘋傳一段影片，一隻生活在泰國清邁大象自然公園的萌貓，走進當地一間按摩店，竟爬到前來消費的客人身上，以貓掌溫柔替客人按摩，畫面曝光令網友笑道「自己的罐罐自己賺」！

影片由泰國清邁大象自然公園發佈，今（10）被分享至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，影片中，一隻虎斑貓打完呵欠後，看見右方有男客躺在軟墊上邊滑手機、邊享受按摩服務，虎斑貓爬到男客身上，用貓掌開始溫柔按摩他的肚子，最後還躺在客人身上，用體溫幫忙熱敷。

清邁大象自然公園說，在遊客中心2樓有提供按摩服務，但對貓過敏或對貓感冒的遊客須斟酌止步，所有住在遊客中心的貓都是從不同困境中被救出的，牠們喜愛與遊客互動，截至2016年止，公園裡有共71頭大象、400隻流浪狗和300隻流浪貓。

許多網友看見影片後，都感到相當不可思議，紛紛留言說，「這年頭罐頭不好賺」、「我也要指定這位師傅」、「按摩技術超好！節奏感不馬虎！」、「這小費肯定不能少給」、「可以預約嗎？」、「我要買很多罐罐去」、「可別小看他們的力道呢，舒服」。

相關影音