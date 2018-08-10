馬上離開！美軍機行經南海 中國連發6警告驅趕

美軍機行經南沙群島時遭解放軍警告，要求他們立刻離開。（美聯社）

2018-08-10 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕美中霸權爭奪戰越演越烈，南海無疑是雙方對陣的主戰場之一。一架美軍機行經南海時，遭中方連續發布6次警告，要求美軍「立刻離開」，劍拔弩張的氛圍由此可見。

《CNN》記者今日獲得搭乘美軍巡邏機P-8波賽頓的機會，從日本沖繩起飛前往南海，行經南沙群島（Spratly chain）的4個重要島嶼，但過程中一度遭到解放軍包圍，收到6通個別發出的警告訊息，強調他們已經進入中國領土，要求立刻離開，「美軍軍機，這裡是中國，立刻離開以避免可能發生的誤會。」

南海情勢複雜，台灣、中國、菲律賓、越南、馬來西亞等，都聲稱主權涵蓋此處，美國指控中國在構築軍事設施，屢派船艦航行南海以彰顯「自由航行權」；中國則一再宣揚所謂的「九段線」主張，騷擾、脅迫其他欲在本國內合法海域從事經濟活動的漁民、航海員、飛行員等。

美國防部長馬提斯在先前的「香格里拉對話」年度會議上指出，中國軍事化南海人造島礁的目的是為「恫嚇與脅迫」該區各國，但是美國不會放棄在印太地區的領導角色，同時將繼續依「台灣關係法」提供台灣防禦所需的武器與設施。