判同性婚姻禁令違憲 哥斯大黎加最高院下令修法

2018-08-10 15:16

〔中央社〕哥斯大黎加最高法院裁定，同性婚姻禁令具違憲歧視之嫌，並予國會議員18個月的時間協商修法。

美洲人權法院（Inter-American Court of Human Rights Court）7個月前發布諮詢意見書，內容指同性戀伴侶享有與異性戀伴侶同等的結婚權利，而哥斯大黎加最高法院昨天晚上公布的這項裁決，也與意見書立場相符。

哥斯大黎加總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado）及同志維權協會皆喜迎這項判決。

阿瓦拉多發推文說道：「我們將繼續採取行動，確保沒有人因性向或性別認同受到歧視，並在平等的前提下，保護每戶家庭。」

哥斯大黎加具深厚的天主教傳統，且近幾十年來福音派發展迅速，許多信徒反對同性婚姻。此外，哥國國會議員也多為支持異性戀婚姻的福音派信徒。

中間派的阿瓦拉多在今年4月的總統決選中，輕鬆擊敗反對同性婚姻的福音派傳教士穆尼奧斯（Fabricio Alvarado Munoz）。

但哥斯大黎加一院制國會的57個議席裡，有14席屬福音派，比例為有史以來最高，他們不太可能支持取消家庭法中的同性婚姻禁令。

國會議員桑傑士（Enrique Sanchez）隸屬阿瓦拉多領導的全民行動黨（Citizen Action Party），他說：「我覺得國會不太可能在18個月內完成修法。」

桑傑士也是哥斯大黎加首位公開出櫃的國會議員，他說：「我認為18個月後這項規範（同志婚姻禁令）仍會被宣布違憲。」

福音派國會議員布蘭達斯（Jonathan Prendas）則抱怨，最高法院這項限期修法的裁決，簡直就是「拿槍抵著我們的頭」。