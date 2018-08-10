川普嚴批連鎖移民... 岳父母今天靠這招成美國人

川普岳父母當地時間週四宣誓成為美國公民。（法新社）

2018-08-10 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後厲行移民零容忍政策，還曾批評透過家人獲得美國公民身分的「連鎖移民」制度應該被消除，但他的岳父母如今卻因這項政策受惠，正式宣誓成為美國人。

綜合外媒報導，美國第一夫人梅蘭妮亞出生斯洛維尼亞，是美國史上第二位非本國出生、第一位歸化入籍美國的第一夫人，她的身分也成為外界抨擊川普移民政策時的有力論點。川普曾說，透過家人成為美國公民的「連鎖移民」應該取消，他的岳父母則在當地時間週四，於紐約市宣誓成為美國公民。

《紐約時報》報導，1965年頒佈的《移民和國籍法》指出，美國會優先接納在國內有親屬的移民。國土安全部數據指出，2007年到2016年獲得綠卡的近1100萬移民中，約有700萬是透過家庭關係獲得。

律師指出，雖然兩人的綠卡是由梅蘭妮亞所貢獻，但在申請成為美國公民一事上無獲得任何特權，全憑自己完成。梅蘭妮亞目前在紐澤西Bedminster與川普渡假，沒有與父母同行，發言人則表示，第一夫人雙親的事情並非政府事務，純屬私事，拒絕評論。

梅蘭妮亞生長在斯洛維尼亞一個郊區工業小鎮，長大後赴首都盧比安納就讀高中，後來進入模特兒圈，1996年在紐約生活，2年後與川普相識，2005年結婚。