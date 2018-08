惠妮休斯頓55歲冥誕 星巴克與眾星齊追念

美國當地時間9日,是美國已故流行歌后惠妮休斯頓(圖右)55歲冥誕,曾與她合唱而成為朋友的另名歌后瑪麗亞凱莉(圖左)也發文追念。(美聯社)

2018-08-10 17:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國當地時間9日,是美國已故流行歌后惠妮休斯頓(Whitney Houston)55歲冥誕,不僅全球咖啡連鎖店星巴克以特殊的方式懷念她,許多樂壇歌手也發文追念。

據惠妮官方Instagram《whitneyhouston》貼文,星巴克為紀念惠妮,在她55歲冥誕當天整日,在全美各地共8500家的分店播放她的歌曲,讓顧客能邊品嘗咖啡美味,邊重溫這位歌后的「輝煌」。

內文指出,星巴克播放的歌曲,是由惠妮生前的音樂製作人麥納(Rickey Minor),將她55首歌曲串成的播放清單,其中包括「I Have Nothing」、「I Wanna Dance With Somebody」和「I Will Always Love You」等名曲;而美國境外的粉絲,則可以透過串流平台Spotify播放該清單。

美媒《今日美國》也提到,有名Twitter用戶發文寫道,「她的音樂深深影響我的人生」、「感謝星巴克在她喝第三杯咖啡時,播放惠妮休斯頓的歌曲」。

1998年,曾與惠妮一同為動畫片《埃及王子》(The Prince of Egypt)演唱主題曲《When You Believe》的另名西洋歌后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)發文表示,「今天是惠妮生日,我想你了,我的朋友」。

「祝天使(惠妮)生日快樂。」曾公開表示深受惠尼影響的歌手克莉絲汀(Christina Aguilera)也提及,她歌唱事業初期,在2001年黑人娛樂電視大獎(BET Awards)頒獎典禮時,曾表演致敬惠妮,也與之見過一面。

此外,唯一獲惠妮休斯頓家族正式授權拍攝的紀錄片《永遠愛妳,惠妮!》今日在台上映。