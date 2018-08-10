惠妮休斯頓55歲冥誕 星巴克與眾星齊追念

美國當地時間9日，是美國已故流行歌后惠妮休斯頓（圖右）55歲冥誕，曾與她合唱而成為朋友的另名歌后瑪麗亞凱莉（圖左）也發文追念。（美聯社）

2018-08-10 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間9日，是美國已故流行歌后惠妮休斯頓（Whitney Houston）55歲冥誕，不僅全球咖啡連鎖店星巴克以特殊的方式懷念她，許多樂壇歌手也發文追念。

據惠妮官方Instagram《whitneyhouston》貼文，星巴克為紀念惠妮，在她55歲冥誕當天整日，在全美各地共8500家的分店播放她的歌曲，讓顧客能邊品嘗咖啡美味，邊重溫這位歌后的「輝煌」。

內文指出，星巴克播放的歌曲，是由惠妮生前的音樂製作人麥納（Rickey Minor），將她55首歌曲串成的播放清單，其中包括「I Have Nothing」、「I Wanna Dance With Somebody」和「I Will Always Love You」等名曲；而美國境外的粉絲，則可以透過串流平台Spotify播放該清單。

美媒《今日美國》也提到，有名Twitter用戶發文寫道，「她的音樂深深影響我的人生」、「感謝星巴克在她喝第三杯咖啡時，播放惠妮休斯頓的歌曲」。

1998年，曾與惠妮一同為動畫片《埃及王子》（The Prince of Egypt）演唱主題曲《When You Believe》的另名西洋歌后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）發文表示，「今天是惠妮生日，我想你了，我的朋友」。

「祝天使（惠妮）生日快樂。」曾公開表示深受惠尼影響的歌手克莉絲汀（Christina Aguilera）也提及，她歌唱事業初期，在2001年黑人娛樂電視大獎（BET Awards）頒獎典禮時，曾表演致敬惠妮，也與之見過一面。

此外，唯一獲惠妮休斯頓家族正式授權拍攝的紀錄片《永遠愛妳，惠妮！》今日在台上映。