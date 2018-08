萬里長城是中國的著名景點。(路透)

2018-08-10 16:00

〔即時新聞/綜合報導〕萬里長城是中國著名的景點,更被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。不過最近土耳其一位女子在機智問答節目上,卻回答不出萬里長城在哪國,就連節目觀眾似乎也一知半解,只有51%的現場觀眾知道它在中國。

綜合報導指出,土耳其一名26歲女子艾翰(Su Ayhan)最近參加土耳其版的「百萬大富翁(Who Wants to Be Millionaire)機智問答節目,其中一題考的是「中國萬里長城(the Great Wall of China)在哪國?」而選項有中國、印度、韓國以及日本。雖然題目中就已經提到「中國」二字,但艾翰卻選擇用求助,還用了兩次才過關。

艾翰原本先向現場觀眾求助,但只有51%觀眾回答萬里長城在中國。她於是又Call Out給朋友求救,所幸朋友給了她正確答案,讓她沒有出局。不過這段影片被放上網後,卻引來許多網友吐槽。

有網友直言,「她也太笨了」、「怎麼觀眾也不知道?」、「難道中國萬里長城會在印度?」、「妳的腦子到哪去了?」、「看完影片後我發現原來我很聰明。」

相關影片請見: