第三次世界大戰引爆點 澳學者：台海危險性最高

2018-08-10 15:55

〔即時新聞/綜合報導〕英國《太陽報》昨(9)日報導,最近一名研究亞太地區的澳洲學者出書警告,因美國協防台灣的能力正逐年下降,讓台海議題宛如「定時炸彈」,恐引爆第三次世界大戰。

澳洲國立大學貝爾亞太事務學院(ANU Coral Bell School of Asia Pacific Affairs)副教授泰勒(Brendan Taylor)在新書《4大引爆點:亞洲如何走入戰爭》(The Four Flashpoints: How Asia Goes to War,暫譯)中寫出中國的崛起,對亞太地區的影響;且點名台海、朝鮮半島、東海和南海地區政局不穩定,恐讓東南亞地區引爆大戰。

「未來10年,中國將取代美國主導全球。」泰勒特別指出台灣,並認為,亞太地區就像是顆「正在倒數計時的定時炸彈」(ticking time bomb)」,而隨著美國介入的能力逐年下滑,台海議題是上述中危險性最高的。

他強調,美國總統川普自上任後看似力挺台灣,但其實是宣洩對北京當局的不滿,川普很可能為了在朝鮮半島議題上換取中國協助,把台灣當作籌碼。

但泰勒補充,即使美中雙方達成「用台灣換北韓」協議,北韓領導人金正恩也未必輕易妥協,最壞的情況可能是,北韓對全球發動核武。

而該學者也認為東海問題不容忽視,他解釋,中、日、韓、台在東海主權爭議上,很可能導致中日關係惡化,一場「意外軍事衝突或錯誤決定」將隨之點燃。

此外,南海雖也位列大戰導火線,且近年中國雖頻頻在南海插旗,宣示主權,但泰勒坦言,因涉及國家數量較多,加上大部分政府無意對此開戰,相較之下,爆發戰爭的危險性最低。