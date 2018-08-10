第三次世界大戰引爆點 澳學者：台海危險性最高

2018-08-10 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國《太陽報》昨（9）日報導，最近一名研究亞太地區的澳洲學者出書警告，因美國協防台灣的能力正逐年下降，讓台海議題宛如「定時炸彈」，恐引爆第三次世界大戰。

澳洲國立大學貝爾亞太事務學院（ANU Coral Bell School of Asia Pacific Affairs）副教授泰勒（Brendan Taylor）在新書《4大引爆點：亞洲如何走入戰爭》（The Four Flashpoints: How Asia Goes to War，暫譯）中寫出中國的崛起，對亞太地區的影響；且點名台海、朝鮮半島、東海和南海地區政局不穩定，恐讓東南亞地區引爆大戰。

「未來10年，中國將取代美國主導全球。」泰勒特別指出台灣，並認為，亞太地區就像是顆「正在倒數計時的定時炸彈」（ticking time bomb）」，而隨著美國介入的能力逐年下滑，台海議題是上述中危險性最高的。

他強調，美國總統川普自上任後看似力挺台灣，但其實是宣洩對北京當局的不滿，川普很可能為了在朝鮮半島議題上換取中國協助，把台灣當作籌碼。

但泰勒補充，即使美中雙方達成「用台灣換北韓」協議，北韓領導人金正恩也未必輕易妥協，最壞的情況可能是，北韓對全球發動核武。

而該學者也認為東海問題不容忽視，他解釋，中、日、韓、台在東海主權爭議上，很可能導致中日關係惡化，一場「意外軍事衝突或錯誤決定」將隨之點燃。

此外，南海雖也位列大戰導火線，且近年中國雖頻頻在南海插旗，宣示主權，但泰勒坦言，因涉及國家數量較多，加上大部分政府無意對此開戰，相較之下，爆發戰爭的危險性最低。