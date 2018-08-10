議員看不慣川普言論！表決拆除好萊塢大道「川普之星」

2018-08-10 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕這顆「星星」好像有點惹人厭。美國加州洛杉磯郡（L.A. County）的西好萊塢市議會（West Hollywood City Council）當地時間6日晚間，表決拆除西好萊塢市（West Hollywood）星光大道（Hollywood Walk of Fame）上的「川普之星」。

綜合外媒報導，西好萊塢市議會鑿於美國總統川普時常批評女性、移民與少數民族，及拒絕情報單位調查「通俄門」等因素，決議拆除他因籌辦2007年環球小姐選美，獲好萊塢商會（Hollywood Chamber of Commerce）認可而打造的「川普之星」。

認同市議員決議的西好萊塢市長杜南（John Duran）表示，總是發言貶抑婦女與少數族群的人，不配把名字鐫刻在，象徵榮譽的好萊塢大道上，但他指出，星光大道雖位在西好萊塢市，但卻是歸屬好萊塢商會管理。

「川普之星不是說拆就拆，且也從未有名人之星遭拆除。」好萊塢商會對此回應，任何名人在星光大道嵌入星形標章，就形同是成為此大道歷史結構的一部分。

而「川普之星」負面新聞不止此事，上月當地時間25日凌晨，24歲嫌犯克萊（Austin Clay）拿鐵鎬用力砸向「川普之星」，當場土石紛飛、碎屑滿地，後依涉嫌毀損及故意破壞公物等重罪逮捕；2016年10月，奧提斯電梯公司的繼承人傑米奧提斯（Jamie Otis），持鶴嘴鋤欲將星章挖出拍賣，並將賣出所得贈給被川普騷擾的女性，不料最終未能成功。