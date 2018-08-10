比利時9歲童罹患腦瘤 成全球年齡最小安樂死案例

比利時成為全球首批對12歲以下兒童執行安樂死國家。圖為布魯塞爾一間兒童醫院，示意圖與本新聞無關。（美聯社）

2018-08-10 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕資深體育主播傅達仁日前因尋求尊嚴離世，安樂死議題在台成為焦點，日前能合法安樂死國家比利時發表一份報告，在2016年至2017這兩年間，共有4337人接受安樂死，其中3名未成年患者，一位9歲孩童，成為全球年齡最小的安樂死病患。

綜合外媒報導，比利時負責監管安樂死的機構日前發表一份報告，公布自2016年1月1日到2017年12月31日，這兩年間有4337人接受安樂死，包含3名未成年患者，一名17歲患者因肌肉萎縮症而接受安樂死，一名11歲孩童則患囊腫性纖維化，而一名患腦瘤的9歲孩童，成為全球年齡最小的安樂死病患。

比利時在2014年放寬了安樂死法，成為世界上最寬鬆的安樂死規定，醫生可以對提出要求的任何年齡兒童進行安樂死，比利時成為全球首批對12歲以下兒童執行安樂死國家；另一個安樂死大國荷蘭則僅允許能對12歲以上孩童進行安樂死。

比利時規定，當孩童處於「無望的醫療狀況」，且正在處於「不能減輕」和「不能忍受」的痛苦中，在短期內恐逝世的情況下，幼童病患能向醫生表達願意安樂死，相關機構便會執行核實，確保病患的認知程度，同時保證他們不受到「第三方影響」，不過孩童父母能否決孩子想安樂死的意願。

不過比利時這項無限制的安樂死在國內外都引發廣泛的討論，反對者痛批安樂死好意已失控，兒童年紀太小，沒有足夠的思考來決定是否要離開這個世界，例如上述11歲童因患囊腫性纖維化而安樂死，有報導指稱這種罕見遺傳病患者平均壽命仍可達41歲；但支持者認為，不應違背孩子意願，「我們沒有拒絕他們有選擇尊嚴地死亡的權利。」