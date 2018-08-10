日本研究團隊發現 活斷層能短期內連續誘發地震

2018-08-10 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本東北大學災害科學國際研究所測地學副教授福島洋等人的研究團隊，7日在英國自然出版集團（Nature Publishing Group）底下的科學雜誌《Nature Geoscience》網絡版上公佈一項研究成果，宣稱活斷層能在短期內連續誘發地震。

據日本《共同社》報導，該團隊發現，311大地震後的5年又9個月內，日本茨城縣北部發生2次芮氏規模6的地震，是由於同一個活斷層反復活動；而在這之前，活斷層一直被認為形變積蓄能量緩慢，僅以千年至萬年為單位的間隔發生大地震。

「有可能改變我們認知中，地震發生機率的推估，和長期預測的思考方式。」福島洋的研究團隊表示，該活斷層可能受到芮氏規模9級的311大地震影響，形變能量迅速積蓄，活動間隔因而縮短。

該研究團隊運用全球衛星定位系統（GPS）的數據，解析2011年3月19日芮氏規模6.1級與2016年12月28日芮氏規模6.3級的地震。

他們指出，由於地表錯位完全一致，延伸至地下數千公尺的錯位趨勢也基本相同，因此確定是同一活斷層的反復活動；且上述芮氏規模6.1級的地震發生後，在活斷層週圍產生了過去內陸大地震中，未曾觀測到的巨大地殼變動。

「若巨大外力持續，活斷層也可能在短期內發生大地震。」該團隊補充，陸地的板塊與下潛的太平洋板塊相鄰接之處，積蓄的形變能量被釋放，誘發了311大地震；也進而產生「震後滑移」（afterslip）現象，導致茨城縣北部地基不斷呈東西方向拉扯，這也是為什麼，上述兩次芮氏規模6左右的地震，會在短時間內發生。