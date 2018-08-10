放寬禁令！ 德國解除電玩「納粹標誌」限制

德國娛樂軟體檢驗局（USK）討論後昨（9）日宣布，將放寬電玩使用規定，未來納粹標誌能出現在電玩中。示意圖。（彭博）

2018-08-10 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕德國一款以第二次世界大戰為背景的主題電玩，讓玩家能在遊戲中對抗納粹勢力。然而，電玩內的納粹標誌「卐」，卻因該款電玩被認為「違反德國刑法」，而改以三角型符號取代。遊戲玩家對此感到不滿，德國娛樂軟體檢驗局（USK）討論後昨（9）日宣布，將放寬電玩使用規定，未來納粹標誌能出現在電玩中。

《德國之聲》報導，德國總部系列電玩（Wolfenstein）中，玩家能在其中對抗納粹勢力，不過該款電玩先前被視為違反德國刑法，由於法律禁止任何所謂「違憲」象徵，因此希特勒的圖像被拿掉鬍子、納粹標誌「卐」也改以三角形取代。

玩家們指出，電影被視為藝術作品，不受限刑法規定，因此即使電影中有出現納粹標誌，也能准許在德國放映，用在歷史研究的科學素材亦不在此限。玩家們認為，電玩應與電影以相同方式被看待，呼籲當局放寬限制。

對此，德國娛樂軟體檢驗局表示，詳細審查該款電玩遊戲後，將會對這款電玩制定年齡分級，裁定它們使用納粹符號是否「用於藝術或科學目的，或描述當前或歷史事件」，若符合，納粹標誌便能出現在電玩中。