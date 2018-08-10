美中貿易戰升溫 消息人士：已導致中共內部分裂

美中貿易戰升溫，外媒引述消息人士指出，這場貿易戰已導致中共內部出現矛盾。（法新社）

2018-08-10 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰升溫，外媒引述消息人士指出，這場貿易戰已導致中共內部出現矛盾，而中國國家主席習近平的親信、有「中南海智囊」之稱的王滬寧正是被批評的對象之一。

《德國之聲》報導，習近平雖然仍大權在握，但對政府經濟政策和貿易戰處理方的批評，已揭示了中共內部的裂痕。一些批評者稱，中方過於民族主義的立場可能導致了美方的態度愈加強硬。

熟悉中共領導圈內部討論的2名消息人士告訴《路透》，中國政府最高層也出現強烈反對聲，可能是針對習近平的親信王滬寧。他被認為參與了習近平「中國夢」的策劃。

消息人士稱，王滬寧被要求打造一個過於民族主義的國家形象，唯一的結果是進一步惹怒了美國。一名和領導層級宣傳單位有聯繫的消息人士說，「他因為宣傳不當和過於鼓吹中國而陷入困境」。

一名不願具名的中國政府政策顧問說，政府內部越來越多人感覺，中國的前景「變得嚴峻」。要求匿名的中國政策智庫學者也表示，很多經濟學家和知識分子都對當局貿易戰策略不滿，認為中國立場過於強硬，「領導層明顯錯誤地判斷了形勢」。