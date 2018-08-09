川普制裁懲俄國 普廷嘲諷說報仇

2018-08-09 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕由於俄羅斯政府使用神經毒劑「諾維喬克」（Novichok），毒殺現居英國的前俄羅斯雙面諜克里帕爾（Sergei Skripal）及其女兒尤莉雅（Yulia Skripal），美國昨日宣布將為此對俄羅斯實施制裁。對此，俄國外交部今日發出聲明，普廷當局正準備報復措施。

綜合外媒報導，美國國務院指出，制裁共分兩波。第一波主要限制具潛在國家安全疑慮的貨品，包括：燃氣渦輪發動機、電子設備、積體電路等。任何嘗試取得出口執照的美國公司，只要販賣上述商品，將會自動遭駁回。商業飛安設備需以個案逐項審查，而輸送貨品與人員、國際太空站等物品則不在此限。

美國國務院也揚言，俄國必須在90天內對此保證：不再使用生化武器，俄國科學與安全設施供聯合國嚴格檢驗。美國官員表示：「第二輪的制裁......整體而言會比第一輪還要嚴苛。」，包括俄國輸美商品、甚至是取消俄羅斯航空（Aeroflot）的降落權、中斷外交關係。

克里姆林宮則斥責川普政府「不合法」。8日，俄羅斯駐美國大使館諷刺說：「美國制裁的輸送線正不停增加產量」，也指出，美國並未公布任何證據，僅以機密為由，便指控俄國是毒殺案的兇手，他們更表示自己已習慣面對沒有證據的指控，強烈要求公開、透明的調查，將毒殺案的兇手緝捕歸案。