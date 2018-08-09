瑞士土石流衝村莊影片曝光 網友驚呼：好像火山碎屑流

瑞士沙莫松鎮連日受大雨侵襲，本月7日起開始出現土石流，大量黑色泥沙衝入當地村莊，毀損汽車與房屋。（歐新社）

2018-08-09 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士沙莫松鎮（Chamoson）連日遭到大雨侵襲，本月7日起開始出現土石流，大量泥沙衝入村莊，毀損汽車與房屋，現有2條道路受影響關閉中，所幸並無人傷亡，但有網友形容，土石流宛如「火山碎屑流」。

綜合外媒報導，瑞士7日受強風暴雨襲擊，阿爾卑斯山脈大量泥沙沖刷進入溪流，溪水暴漲衝入山間沙莫松鎮，滾滾泥沙撞擊當地聯絡橋墩，許多黑灰色土石從河中噴濺至道路上，甚至衝入民宅、毀損汽車等財物，當地民眾僅能眼睜睜看著泥水滾落。

由於事發影片中的泥水流動情形，與「泥火山」運動及「火山碎屑流」相似，一度引發民眾恐慌，不過，瑞士廣播公司「RTS」隨後出面解釋，這純粹是暴雨所引發的土石流，呼籲民眾切勿驚慌，但影片仍在推特與臉書中瘋傳，目前當局並未傳出有擬定善後計畫。

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« Geyser » de boue suite à un violent orage :pic.twitter.com/qoCNLZ1n4C — Mich33 ???? （@Mich33bm） 2018年8月8日

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Wach what happens as a quick flash flood passes through this town! be careful not to blink or you might miss it!



Chamoson, Switzerland | August 7, 2018 #StormHour #BreakingWeather @StormHour @Spann @WeatherNation @BreakingWeather pic.twitter.com/UOFs2aBOCK — Live Storm Chasers （@Livestormchaser） 2018年8月8日