瑞士土石流衝村莊影片曝光 網友驚呼：好像火山碎屑流

2018-08-09 23:26

〔即時新聞/綜合報導〕瑞士沙莫松鎮(Chamoson)連日遭到大雨侵襲,本月7日起開始出現土石流,大量泥沙衝入村莊,毀損汽車與房屋,現有2條道路受影響關閉中,所幸並無人傷亡,但有網友形容,土石流宛如「火山碎屑流」。

綜合外媒報導,瑞士7日受強風暴雨襲擊,阿爾卑斯山脈大量泥沙沖刷進入溪流,溪水暴漲衝入山間沙莫松鎮,滾滾泥沙撞擊當地聯絡橋墩,許多黑灰色土石從河中噴濺至道路上,甚至衝入民宅、毀損汽車等財物,當地民眾僅能眼睜睜看著泥水滾落。

由於事發影片中的泥水流動情形,與「泥火山」運動及「火山碎屑流」相似,一度引發民眾恐慌,不過,瑞士廣播公司「RTS」隨後出面解釋,這純粹是暴雨所引發的土石流,呼籲民眾切勿驚慌,但影片仍在推特與臉書中瘋傳,目前當局並未傳出有擬定善後計畫。

相關影音

Wait for it...

Wach what happens as a quick flash flood passes through this town! be careful not to blink or you might miss it!



Chamoson, Switzerland | August 7, 2018 #StormHour #BreakingWeather @StormHour @Spann @WeatherNation @BreakingWeather pic.twitter.com/UOFs2aBOCK