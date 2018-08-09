玻利維亞總統勳章失而復得 保管侍衛逛妓院被偷

玻利維亞總統莫拉萊斯在公開場合佩戴的總統勳章7日傳出遭竊。（美聯社）

2018-08-09 21:59

〔中央社〕玻利維亞總統莫拉萊斯在公開場合佩戴的總統勳章7日傳出遭竊，據報負責保管的總統侍衛逛妓院時留在車上被偷。玻國警方8日已找回這枚珠寶鑲嵌的勳章。

玻利維亞媒體引述警方報告報導，這名侍衛的身分是歐提茲中尉（Lieutenant Roberto Juan de Dios Ortiz Blanco），他原本應該將這枚具歷史性的總統勳章和搭配的3色肩帶帶給莫拉萊斯（Evo Morales），好讓總統8日在玻國中部城市柯加邦巴（Cochabamba）演說時能夠佩戴。

報導指出，當莫拉萊斯7日晚間的班機延後時，歐提茲決定去逛妓院。據報他告訴警方：「我進去數間妓院，之後回到我停汽車的地方，發現裝有國家元首勳章的背包被拿走。」

英國廣播公司（BBC）報導，警方接獲民眾通報後，在一所教堂找到歐提茲的背包。玻利維亞警官阿吉勒拉（Jhonny Aguilera）表示，這枚象徵國家的無價勳章，被竊賊丟棄在首都拉巴斯（La Paz）市中心一所教堂的門廊。

莫拉萊斯上回佩戴這枚總統勳章，是本月6日在慶祝玻利維亞建國193年週年的典禮上。他8日出席柯加邦巴的閱兵典禮時，並未佩戴勳章或肩帶，他也未曾提及未戴勳章或失竊事件。

玻利維亞國防部最早通知總統勳章遺失的消息，但僅證實勳章保管人因接受調查而遭到拘留。