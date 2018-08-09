香港外幣兌換店當街遭搶 30秒得手4000萬元

2018-08-09 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港尖沙咀有搶匪當街攻擊一間外幣兌換店員工，趁員工倒地後，立刻從路邊貨車上搶走裝有港幣的運鈔箱，短短不到30秒得手1000萬港幣（約新台幣4000萬元）。

綜合外媒報導，這起囂張的當街搶案發生在8月8日晚間7點的尖沙咀鬧區，當時有3位外幣兌換店的員工在路邊一輛箱型車後方，準備將這些裝有現鈔的箱子搬上車。

這時突然出現3名戴口罩的男子，其中1人手持玻璃瓶，二話不說直接襲擊外幣兌換店馮姓員工的頭部，馮姓員工突然遭到重擊不支倒地，另外2名員工見狀趕緊將箱型車的後車廂門拉下，趕緊往車道方向閃避。

搶匪不放手，追上這2人，並拳打腳踢，另1搶匪藉機打開後車廂搶走2個運鈔箱，其中1箱裝有1000萬港幣（約新台幣4000萬元）、另1個沒裝東西，搶匪拖著這2個箱子與其他同黨搭上接應車輛揚長而去，做案時間全程不到30秒。

頭部遭到攻擊的馮姓員工頭部與頸部受傷，但意識清楚，已緊急送醫治療；香港警方初步研判，整起作案的搶匪共有4人，有中國籍與南亞裔的男子涉入其中，接應的車子上裝有假造的車牌號碼，警方已掌握了這些搶匪的逃離路線，正全面追緝中。

目前香港有由南亞裔組成的犯罪集團四處做案，今年2月也曾發生過一起8名蒙面搶匪持刀行搶一輛押運外幣前往銀行存錢的車輛，成功得手4.5億日圓（約新台幣1.2億元），之後被警方逮捕，所幸贓款全數追回。