孕婦當心！巴西研究：蛋白質吃不夠男嬰患癌風險增

2018-08-09 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖保羅州立大學生物科學研究所（IBB-UNESP）發佈最新研究指出，孕婦或哺乳期的婦女若未攝取足量蛋白質，恐使男嬰未來得前列腺癌的風險增加，研究發表在牛津《老年學期刊：A系列》（Journals of Gerontology: Series A）。

科學團隊以大鼠做為實驗對象，將牠們分為3組，對照組在懷孕期與哺乳期間皆餵食足量蛋白質，2個實驗組則分別在懷孕期與哺乳期餵食3分之一份量的蛋白質，結果發現牠們產下的公幼鼠在相當於人類70歲的18個月大時，患得前列腺癌的風險增加。

研究深入表明，母體懷孕期間蛋白質攝取不足，後代患得前列腺癌風險上升33%；哺乳期蛋白質含量攝取不足，此風險則上升至50%，原因在於蛋白質攝取量多寡，能決定後代體內性激素分泌的平衡狀況，尤其在後代進入老年時期此影響會逐漸加劇。

負責這項研究的朱尼爾（Luis Justulin Junior）教授指出，也有其他研究證明，母體營養不足除了會導致嬰兒出生體重不足，也會對孩子的胰島素分泌狀況產生不良影響，甚至出現代謝症候群、引發心臟病，目前需要更多研究觀察老年人體內激素分泌狀況。

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牛津《老年學期刊：A系列》