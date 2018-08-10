北韓熱爆飆破41度 水上樂園門票竟要半年薪水

北韓平壤的紋繡戲水場門票高昂，一般人若想去消暑，買門票就要花上半年薪水。（圖擷自YouTube）

2018-08-10 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕今年夏天各地熱浪不斷，北韓平壤更在7月31日突破41度高溫，但北韓人若想去水上遊樂場消暑一下，門票卻不便宜，一張成人票就要價2萬北韓圓（約新台幣680元），比「北韓平均月薪」3000北韓圓（約新台幣102元），整整貴出了6倍多，等於一般民眾要花上半年薪水才能去一次！

根據北韓官媒《朝鮮中央電視》的報導，位於北韓與中國邊境的中江郡（중강군）氣溫已飆到攝氏41度，是北韓今年夏季以來的最高紀錄，不少人為了抵擋酷暑，直奔平壤大同江區域的紋繡戲水場（문수물놀이장）玩水。

這座紋繡戲水場是金正恩2013年親自下令建造的水上樂園，面積廣達10萬9000平方公尺，還分成室內、室外及體育館，一共有27條滑水道及溜滑梯，相當高級。

只是如此豪華的水上樂園，票價當然也跟著高昂，以北韓人民的平均月薪是3000北韓圓來看，一張要價2萬北韓圓的成人票，就已經超過人民的半年薪水。有民眾說，「來到這裡玩水後，我就不想離開這裡了！」但看來如此天價的門票，一般人想去水上樂園消暑，還得先苦賺7個月且不吃不喝才能達成！

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