任4歲兒在路上玩扭扭車 一閃神發現小孩被輾斃

2018-08-09 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕扭扭車帶給不少兒童樂趣，但是也要注意玩樂的場地。中國廣西南寧就有一名女子帶著自己4歲的小孩在路邊玩扭扭車發生悲劇。當時這個媽媽看著兒子自家門口前的路旁玩扭扭車，沒想到一閃神，兒子就慘遭正好經過的汽車撞倒輾斃。

根據《澎湃新聞》報導，事發在本月5日傍晚時分，當時這名年僅4歲的小孩在南寧市牛津路上玩扭扭車，一旁還有他的母親陪伴著。從該路段的監視器畫面 可見，當時這個小孩在馬路兩邊來回滑行，馬路的右邊就是小孩家裡開的店家，這名母親就這樣邊看店邊照看著兒子，過程中還到馬路中間給孩子餵飯。

之後孩子看到媽媽在馬路的另一頭向他揮手就轉頭回店內，小孩以為媽媽叫他，便滑著扭扭車從路邊衝上馬路，沒想到這約莫10幾秒的時間，正好一輛轎車行駛過該路段，將小孩撞倒，而小孩騎著的扭扭車疑似被推撞之後旋轉滑進汽車底下，小孩又剛好被卡住，這名媽媽回頭時發現兒子已慘被汽車後輪輾過，緊急送醫仍宣告不治。

目擊事發經過的黃姓男子表示，該路段有點像斜坡，小男孩的速度不算慢，而且這輛汽車的底盤較高，加上駕駛可能因為有停放在路旁的車輛產生視線死角，很難注意到突然從車子右側出現的扭扭車，才釀成這起悲劇。不少網友表示，「有這樣的媽媽是他的不幸」、「司機倒了八輩子楣」、「視野盲區而且還是這麼近的距離，就算急煞車也停不住的」。