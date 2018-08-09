高腳椅困住4肢 瀕危肯氏海龜疑活活餓死

近期佛州墨西哥灣的海面上發現一隻漂浮的肯氏海龜，經救起後才發現牠死在高腳椅內。（圖擷取自動保組織「南沃爾頓龜類守護」臉書）

2018-08-09 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕海洋動物悲歌不斷！6日一隻瀕危的肯氏海龜（Kemp's ridley sea turtle）被發現在美國佛州的墨西哥海面上漂浮，經動保單位獲報後救起已經死亡，高腳椅卡住牠的4肢，疑掙脫不成被活活餓死。

佛州媒體《西北佛羅里達每日新聞（NWF Daily News）》，「我們無法分辨牠如何及何時死亡」動保組織「南沃爾頓龜類守護」（South Walton Turtle Watch）發言人馬克斯韋爾（Sharon Maxwell）哀慟的說：「這事令人討厭」。

動保組織將受困的海龜拉上維斯蓋亞莊園（Vizcaya）地區的都艾倫海灘（Dune Allen Beach）岸邊，發現其頭部有幾道嚴重傷痕，研判生前掙扎猛烈；馬克斯韋爾估計高腳椅應是從出海的船隻掉落，或從海邊渡假村、餐廳漂流到海面，導致海龜不慎游入，無法掙脫直到死亡。7日早上當局回收這隻海龜並埋葬牠。

美國在1970年起將肯氏海龜列為瀕危物種，但受到人類濫捕及海洋汙染，導致數量大幅減少。據統計，1947年在墨西哥灣上岸的雌性海龜約4萬隻，2011年數量銳減，少於200隻。