鵝黃色三角泳褲太礙眼？ 男子進不了飯店泳池趴

2018-08-09 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子身穿鵝黃色三角泳褲要進入飯店泳池參加派對，卻被工作人員以服裝不合適為由請出泳池。他事後發表聲明，指控這間飯店是用「恐同」的理由侮辱他。事後飯店業主已道歉，並撤銷禁令。

根據《澳洲新聞網》報導，在美國，內華達州「賭城」拉斯維加斯萬利賭場（Encore Las Vegas）附屬的海灘俱樂部（Beach Club），舉行了一場泳池派對，一名名為唐納霍（Chris Donohoe）的男子身穿一件Mr.Turk的鵝黃色緊身三角泳褲欲進入泳池之中，然而，飯店經理卻告訴他，這是不合適的服裝，將他趕了出去。

唐納霍拍下了他與飯店經理之間的爭執，上傳到了自己的臉書中。影片中，飯店經理告訴他，他們有三角泳褲禁令（no Speedo），然而，唐納霍說：「但是這個飯店，甚至是其他地方，在禁止服裝底下，沒有一項有提到三角泳褲的！」他更在臉書發文說：「我當時被趕出泳池，是因為我的性向，以及穿著了一件太像同志的服裝，是萬利賭場海灘俱樂部所不能忍受的！」。

而當影片在網路上瘋傳之後，唐納霍很快便刪除了影片，也更新動態說，業主已經向他道歉，並廢除了飯店經理「宣稱存在」的三角泳褲禁令。對此，唐納霍寫下：「他被這次的經驗所震驚，但這是一個正向的改變。謝謝過去幾天伸出援手的每一個人」。